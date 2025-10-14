Quatro referências ambientais do Brasil para acompanhar na COP30

A menos de um mês da COP30, o Brasil espera se apresentar como líder da luta ambiental e, para isso, conta com figuras em várias frentes.

Referências brasileiras do governo, da ciência, do ativismo e das artes vão dar o tom da conferência climática da ONU entre os dias 10 e 21 de novembro, em Belém, no coração da Floresta Amazônica, fundamental na luta contra as mudanças climáticas.

- Marina Silva -

A ministra do Meio Ambiente, 67, é reconhecida no mundo por sua defesa do meio ambiente e da preservação amazônica. Criada em um seringal na Amazônia, ela costuma evocar sua avó e um tio xamã como primeiras influências em seu amor pela floresta.