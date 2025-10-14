Refugiados norte-coreanos sentem falta de suas famílias atrás de fronteira impenetrável

"Eles estão lá, espero que estejam bem", diz Ryh. Seu pai fugiu para o Sul no final da Guerra da Coreia nos anos 1950, mas sua avó e outros familiares ficaram para trás e nunca mais soube deles.

A ilha de Gyodong, no delta do rio Han, recebeu milhares de deslocados durante a guerra.

Muitos cruzaram em pequenos barcos ou a nado quando as forças chinesas, aliadas aos norte-coreanos, avançaram sobre a cidade de Yeonbaek.

Não sabiam então que seria sua última travessia.

Os deslocados encontraram algum consolo nas andorinhas da ilha, que, segundo a lenda, enviam mensagens através da fronteira mais impenetrável do mundo.

Telescópios instalados no altar de Manghyangdae são o único meio de ver o que foi sua casa, do outro lado da cerca de arame farpado.