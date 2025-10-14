Rodrigo Paz, o candidato do 'capitalismo para todos' na Bolívia

Rodrigo Paz não é um novato na política. Foi deputado, prefeito e atualmente é senador por Tarija, um departamento rico em gás e petróleo, berço de sua família.

Em sua linhagem também aparece seu tio, o guerrilheiro Néstor Paz, que morreu de inanição após um combate, e seu tio-avô Víctor Paz Estenssoro, quatro vezes presidente e idealizador do voto universal e da reforma agrária.

A semelhança com seu pai funciona como um catalisador nostálgico para os antigos esquerdistas. Em alguns vídeos publicados nas redes sociais, onde é muito ativo, ele mostrou o patriarca de 86 anos.

O candidato propõe um "capitalismo para todos". "Não tenho por que me definir, e sim oferecer ao país uma alternativa", respondeu em uma entrevista à CNN quando pediram definições ideológicas.

O estilo deixou alguns eleitores em dúvida. "Votei em Paz no primeiro turno, mas depois dos debates fiquei um pouco desanimada", disse Vanessa Gonzales, ajudante de cozinha de 25 anos.

Paz avançou ao segundo turno de forma inesperada, após ser o mais votado no primeiro. As pesquisas o colocavam entre o terceiro e quinto lugares uma semana antes da eleição. E agora também não aparece como favorito.