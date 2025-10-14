Secretário do Tesouro americano acusa China de querer prejudicar economia mundial

Para Bessent, a medida revela as dificuldades na economia chinesa: "Eles estão em meio a uma recessão/depressão e tentam sair disso através das exportações", disse.

Em retaliação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, alertou que estabelecerá tarifas adicionais de 100% aos produtos chineses a partir de 1º de novembro. Além disso, colocou em dúvida a reunião com seu homólogo Xi Jinping durante a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec), que começa no fim do mês.

Nesta terça-feira (14), Pequim garantiu que lutará "até o fim" na guerra comercial contra Washington.

"No que diz respeito às guerras tarifárias e comerciais, a postura da China continua sendo a mesma", disse um porta-voz do Ministério do Comércio em um comunicado.

"Se quiserem lutar, lutaremos até o fim; se quiserem negociar, nossa porta permanece aberta", acrescentou.

A partir desta terça-feira, Pequim impõe tarifas especiais aos navios americanos que entrarem em seus portos em resposta a medidas semelhantes de Washington que devem entrar em vigor neste mesmo dia.