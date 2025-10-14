Três policiais morrem em explosão durante operação de despejo na Itália

Três policiais morreram e 12 ficaram feridos nesta terça-feira (14) na explosão de uma casa durante uma operação de despejo no norte da Itália, informaram os bombeiros e as autoridades locais.

O incidente aconteceu em uma fazenda de Castel d'Azzano, ao sul de Verona, e teria sido provocado pelos três ocupantes do local, três irmãos agricultores e pecuaristas de quase 60 anos que enfrentam dificuldades econômicas.

Em uma tentativa anterior de despejo, eles já haviam ameaçado explodir a casa, segundo a agência italiana de notícias Ansa.