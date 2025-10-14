Trump anuncia seis mortos em novo ataque contra suposta lancha de narcotraficantes em frente à Venezuela

O presidente americano, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (14) um novo ataque contra uma suposta lancha do tráfico de drogas na costa da Venezuela, resultando na morte de "seis narcoterroristas", segundo uma mensagem publicada em sua rede Truth Social.

Este é o quinto ataque do Exército americano contra embarcações próximas à costa da Venezuela, no Mar do Caribe, onde Washington mobilizou navios militares e um submarino desde agosto. Com esta nova incursão, o número de vítimas sobe para 27.

O ataque ocorreu após "a inteligência confirmar que a embarcação traficava drogas, estava associada a redes narcoterroristas ilícitas e navegava em uma rota conhecida" dessas organizações, afirmou Trump.