Trump contente por ser capa da revista Time, mas critica foto escolhida

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostrou sua satisfação, nesta terça-feira (14), por aparecer na capa da revista Time após o cessar-fogo entre Israel e Hamas, mas criticou a foto escolhida por não mostrar seu cabelo.

A foto do magnata republicano selecionada pela prestigiosa revista americana é um primeiro plano de um ângulo baixo, onde o reflexo do sol em seu cabelo cria uma auréola branca.

A imagem desencadeou a fúria do bilionário: "A revista Time escreveu um artigo muito bom sobre mim, mas a foto é talvez a pior de todos os tempos", escreveu em sua rede Truth Social.