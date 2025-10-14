Trump diz que os EUA desarmarão o Hamas se o grupo se recusar a fazê-lo

"Desarmaremos" o Hamas, inclusive com o uso da violência se for necessário, advertiu nesta terça-feira (14) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, diante da possibilidade de que o grupo islamista se recuse a entregar as armas voluntariamente.

"Se eles não se desarmarem, nós os desarmaremos. E isso acontecerá rapidamente e, talvez, violentamente", afirmou Trump na Casa Branca, dias depois de ter visitado o Oriente Médio para celebrar o cessar-fogo entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza.

"Falei com o Hamas e lhes disse 'vão se desarmar', e eles disseram 'sim senhor, vamos nos desarmar'", disse Trump ao explicar que transmitiu a mensagem ao grupo "através da minha gente" em vez de fazê-lo por contatos diretos.