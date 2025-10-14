UE multa Gucci, Chloé e Loewe em milhões por violação das regras de concorrência

Essas práticas são contrárias ao direito da concorrência, pois resultam em preços mais altos para os consumidores.

As três empresas cometeram essas violações independentemente umas das outras, mas em períodos sobrepostos e, muitas vezes, em relação às mesmas lojas físicas ou online.

Ao sancioná-las simultaneamente, o Executivo europeu afirmou que queria "enviar uma mensagem forte a toda a indústria da moda".

No entanto, as multas foram reduzidas em relação aos limites máximos previstos pela regulamentação europeia porque as três empresas cooperaram na investigação.

A Gucci, subsidiária italiana do grupo francês Kering, recebeu a maior multa, fixada em cerca de 120 milhões de euros (758 milhões de reais).

"A Kering toma nota da decisão da Comissão Europeia sobre práticas que não são mais aplicadas na Gucci", declarou o grupo em comunicado à AFP. A empresa afirmou que a multa estava prevista para o primeiro semestre de 2025.