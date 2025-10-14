Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, diz estudo

Uma em cada dez pessoas na Itália vivia na pobreza em 2024, de acordo com um estudo publicado nesta terça-feira (14) pelo instituto nacional de estatísticas, que destacou que famílias numerosas e lares de imigrantes foram os mais afetados.

Esse dado corresponde a 5,7 milhões de pessoas ou 2,2 milhões de domicílios e representa 9,8% da população, afirmou o instituto.

Embora o número tenha se mantido estável nos últimos dois anos, representa um aumento significativo em comparação à última década.