Uma mulher líder da ONU? Candidata costa-riquenha rejeita tratamento preferencial

O segundo mandato do atual secretário-geral, o português António Guterres, terminará no final de 2026, e crescem os apelos para que uma mulher lidere a ONU pela primeira vez.

Além de Grynspan, ex-vice-presidente da Costa Rica, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, a secretária mexicana do Meio Ambiente, Alicia Bárcena, e a primeira-ministra de Barbados, Mia Mottley, também são mencionadas como possíveis candidatas.

Todas elas "têm currículos excelentes e nenhuma de nós precisa de tratamento preferencial. Rejeitamos qualquer discriminação", mesmo a discriminação positiva, insistiu Grynspan. "Não queremos que a discriminação dite esta eleição", acrescentou.

"A verdadeira questão não é dizer que uma mulher é necessária, mas perguntar por que não houve uma até agora", observou.

Nomeada para chefiar a UNCTAD em 2021, a economista de 69 anos é a primeira mulher a liderar a agência e deixará o cargo temporariamente durante a campanha, que deve começar nos próximos meses.

"Ter conseguido superar tantos obstáculos na minha carreira e, por meio da minha experiência, me tornou muito resiliente e persistente", explicou, observando que essas "qualidades" são úteis para liderar a ONU.