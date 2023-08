Justiça do RJ obriga 123Milhas a garantir ressarcimento de clientes

O presidente do Procon-RJ, Cássio Coelho, disse que a decisão garante segurança aos consumidores. "Foi uma decisão muito importante, uma vitória para os consumidores. É preciso observar as regras do art. 35 do Código de Defesa do Consumidor. Orientamos aos consumidores que não tiveram o seu direito respeitado, que procurem o Procon-RJ, para registro de sua reclamação", afirmou

Procurada, a 123 Milhas não retornou aos contatos da Agência Brasil.