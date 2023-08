Brasil vence Irã na estreia da Copa do Mundo de Basquete

? Time Brasil (@timebrasil) August 26, 2023

"Conseguimos neutralizar o Irã e nosso ataque fluiu bem desde o início do jogo. Fizemos uma ótima partida para começo de campeonato e precisamos seguir evoluindo no decorrer da competição. A chave para a sequência e para todos os times que querem ir longe na Copa do Mundo é a defesa", disse o técnico Gustavo De Conti à assessoria da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Apesar da vitória, a lesão do armador Raul Neto, no início do terceiro quarto do jogo, preocupa. Um dos principais jogadores da equipe nacional, o atleta sofreu uma entorse no joelho direito e foi levado a um hospital local para realizar exames.

A Seleção está no Grupo G do Mundial, com Irã, Espanha e Costa do Marfim. Nesta primeira fase, os dois melhores avançam para formar uma nova chave com os dois melhores do Grupo H, que tem França, Canadá, Letônia e Líbano. Então, os dois times do Grupo G fazem mais dois jogos, enfrentando apenas os rivais da outra chave, e carregando os resultados da primeira fase. Os dois melhores vão às quartas de final.