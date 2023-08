DF e ES iniciam hoje multivacinação para crianças e adolescentes

Dados da pasta mostram que, em 2022, a cobertura vacinal contra a pólio no Distrito Federal ficou em 78,3%. Para a vacina pentavalente, que protege contra difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e contra a bactéria responsável por infecções no nariz, meninge e garganta, a cobertura vacinal ficou em 78,2%.

Já no Espírito Santo, no ano passado, a cobertura vacinal contra a poliomielite ficou em 79%. Para a vacina BCG, que protege contra a tuberculose, a cobertura ficou em 63,7%, enquanto a cobertura da hepatite B em crianças até 30 dias ficou em apenas 50,6%.

Campanha

A campanha nacional de multivacinação começou por Belém, no dia 10 de agosto. Maranhão e Roraima também já iniciaram a multivacinação, em 12 de agosto. No Rio de Janeiro, a mobilização começou na última quarta-feira (23). O ministério já havia antecipado a campanha no Amazonas, no Acre e no Amapá em razão de casos de pólio registrados em março deste ano no Peru, região de fronteira.