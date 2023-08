Hoje é Dia: combate ao fumo e 100 anos de Emilinha Borba são destaques

No dia 31 de agosto, homenageamos o centenário de Emília Savana da Silva Borba, mais conhecida como Emilinha Borba, uma das rainhas da Era de Ouro do Rádio. Com carreira consolidada na Rádio Nacional do Rio, ela teve uma entrevista dada à TVE-RJ na década de 1980 exibida no programa Recordar É TV em 2020.

YouTube video player

Dentro da EBC e já em setembro, temos duas datas marcantes. No dia 1º, o programa esportivo No Mundo da Bola, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, completa 76 anos de sua estreia, no longínquo ano de 1947. Esta matéria do Portal EBC de 2013 (que falava sobre a atração voltar a ser ao vivo), relembrou edições dos anos 1940 do programa.

No mesmo dia, comemoramos a inauguração da Rádio Nacional da Amazônia. Fundada em 1977, a emissora foi tema de uma matéria da Radioagência Nacional feita no ano passado e que pode ser ouvida abaixo:

Confira a lista semanal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: