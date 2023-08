América Latina tem sido inabalável em apoio a Assange, diz Shipton

"Estamos aqui por dois motivos: o primeiro é agradecer ao povo brasileiro e o segundo, agradecer ao presidente Lula pelo seu apoio oficial a Julian ao longo dos anos. Nós continuamos a luta para libertar Julian e esperamos que, com o apoio do Brasil, do Ministério das Relações Exteriores e do presidente Lula, nós tenhamos sucesso e logo Julian possa estar aqui para dizer 'obrigado'", disse Shipton, em vídeo divulgado nas redes sociais do ministro.