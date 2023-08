Espanha quer mais mulheres na liderança de organizações desportivas

Os chefes regionais do futebol espanhol exigiram a renúncia do presidente da federação, Luis Rubiales, por agarrar e beijar a vencedora da Copa do Mundo Jenni Hermoso, enquanto o governo interino do país prometeu nesta terça-feira garantir que as mulheres desempenhem um papel maior na gestão esportiva.

Os promotores abriram uma investigação preliminar para saber se Rubiales pode ter cometido um ato de agressão sexual quando agarrou Hermoso e a beijou na boca após a conquista da Espanha na Copa do Mundo feminina em Sydney, em 20 de agosto.

O incidente dividiu o país entre os apoiadores de Rubiales, de 46 anos, que afirma que o beijo foi inocente e consensual, e aqueles que dizem que o incidente é um divisor de águas que deve sinalizar o fim do comportamento machista e do abuso sexual casual no país.