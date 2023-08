Estação do Guandu volta a operar com 100% de capacidade no Rio

A Estação de Tratamento de Água do Guandu, no Grande Rio, voltou a operar, às 4h17 desta terça-feira (29), com 100% de capacidade. A informação foi divulgada, por meio de nota à imprensa, pelo governo estadual, responsável pela operação da estação, através da estatal Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro - Cedae.

A unidade havia interrompido o fornecimento de água no início da manhã de segunda-feira (28) devido à presença de surfactantes (composto presente em detergentes) no rio Guandu. Ainda na noite de segunda-feira, o abastecimento foi parcialmente retomado.

Normalização