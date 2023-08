Jamil Chade: para democratizar cultura, é preciso olhar para interior

Notícias relacionadas:

O evento, encerrado em Paracatu no último domingo, teve a participação de 70 escritores, sendo 30% deles convidados negros, incluindo a autora homenageada Conceição Evaristo e as premiadas Livia Sant'anna Vaz e Eliana Alvez Cruz.

O festival ocorreu no Centro Histórico da cidade e reuniu representantes da literatura brasileira e lusófona. O autor moçambicano Mia Couto foi também homenageado. A estimativa é de que pelo menos 24 mil pessoas assistiram às palestras e mesas do evento, que teve temas norteados pela ancestralidade, arte e literatura, incluindo direitos humanos, liberdade, democracia, respeito e combate ao racismo.

Atuar contra o racismo foi a tônica principal do evento, segundo o curador do festival, Afonso Borges. "Eu penso que o enfrentamento ao racismo tem a ver com a desigualdade social, com a violência e com a democracia. E esses são temas que estão nas obras de autores e autoras que passaram por aqui. Espero muito - e a população também - pelo próximo Fliparacatu", disse o idealizador do encontro.

Mesmo após o fim do evento, é possível conferir todas as palestras no canal do YouTube do Fliparacatu .