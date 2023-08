Mulheres discutem, no Rio, etarismo e autocuidado

Com foco na saúde da mulher, o projeto Mulheres na Roda tem como meta a partilha de saberes entre mulheres com mais de 50 anos. A iniciativa dessa roda de conversa é criar um espaço de escuta e partilha entre pessoas do sexo feminino, de seus saberes e suas questões.

Para a fisioterapeuta e pós graduanda do programa de Promoção de Saúde, Fiocruz/Instituto Fernando Filgueiras, Lucíola Lessa, umas das mediadoras da iniciativa, socialmente as mulheres dessa faixa etária não têm tido espaço e escuta para o autocuidado.

"Os assuntos que surgem são a partir da demanda das mulheres. A gente começa a atividade com uma dinâmica que pode ser a apresentação de pessoas, pode ser uma meditação e podem ser perguntas. No próprio relato, elas trazem suas histórias e as questões vão aparecendo. A roda não é professoral. Ela é uma troca de informações e experiências", disse Lucíola.