Verdão recebe Deportivo Pereira para avançar à semi da Libertadores

Com a classificação às semifinais da Libertadores encaminhada, o Verdão pode jogar esta noite com um time misto, tendo em vista o clássico contra o Corinthians no próximo domingo (3) pelo Campeonato Brasileiro. Vice-líder no torneio, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira quer se aproximar do líder Botafogo, com 11 pontos à frente na tabela.

Entre os principais desfalques do Palmeiras diante do Deportivo Pereira estão o volante Gabriel Menino - suspenso após levar o terceiro cartão amarelo no jogo de ida das quartas - e o atacante Dudu, que sofreu lesão grave no joelho direito no confronto contra o Vasco, no último domingo (27), pelo Brasileirão. No lugar de Menino, o técnico Abel Ferreira pode escalar o meia colombiano Richard Ríos, e na posição de Dudu, há duas alternativas: John John e Kelvin.

Estreante na Copa LIbertadores, o time colombiano precisa ao menos devolver o placar de 4 a 0 no Allianz Parque, para forçar a decisão da vaga na cobrança de pênaltis. No entanto, nas 23 vezes que disputou a Libertadores, o Verdão nunca sofreu um revés dessa magnitude tendo um placar tão favorável.