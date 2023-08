Bioeconomia e economia azul são temas da 11ª Green Rio

A coordenadora do Green Rio, Maria Beatriz Bley Costa, disse à Agência Brasil que o governo fluminense está investindo pesado no tema economia azul, termo relacionado com a exploração, preservação e regeneração do ambiente marinho. Para debater o assunto, virão especialistas da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de universidades norte-americanas, da Escola de Oceanografia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), entre outros.

Legado

"A ideia é que, ao final do evento, já seja lançado um projeto com essa massa crítica que vai estar presente aqui de economia azul de Portugal, do Brasil, da França, dos Estados Unidos. Não vai ser só um painel. Vai ser plantada uma estratégia", disse Maria Beatriz. O foco principal é a despoluição da Baía de Guanabara, mas o programa inclui inserção social e geração de emprego.

No estande da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS), serão realizados encontros institucionais e divulgadas as ações planejadas e em curso no âmbito da economia azul. No espaço, haverá minicursos, palestras, reuniões e apresentações de projetos.

Ainda na quinta-feira (31), a secretaria realizará dois painéis para promover intercâmbio internacional de experiências e conhecimentos sobre a economia azul: "Bacias e Baías: Projetos de despoluição de corpos hídricos em áreas urbanas" e "Economia Azul e Cultura Oceânica".

Barreira flutuante

Pela primeira vez, o Green Rio vai receber nos três dias de evento a tecnologia HRios Ecobarreira Inteligente. A estação ambiental faz o monitoramento, coleta e armazenamento de resíduos sólidos em rios e afluentes. Por meio de um sistema de sensoriamento remoto, a ecobarreira utiliza energia 100% renovável. Um dos seus objetivos é a despoluição da Baía de Guanabara.