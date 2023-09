China renova alerta vermelho para tufão Saola

O observatório nacional da China renovou nesta quinta-feira (31) o alerta vermelho para o tufão Saola, o mais severo do sistema de alerta de quatro níveis, já que o nono tufão deste ano deve provocar vendavais e chuvas fortes para partes do Sul e Leste do país.

O tufão foi observado sobre o oceano cerca de 330 km a sudeste do distrito de Huilai, Província de Guangdong, no Sul da China, às 5h da manhã. Nesta quinta, deve se mover para Noroeste a uma velocidade de 10 quilômetros por hora (km/h), com intensidade lentamente reduzida, disse o Centro Meteorológico Nacional em um comunicado.

Ele tocará terra em algum lugar na região costeira de Huilai a Hong Kong entre a tarde e a noite de sexta-feira (1°); ou se moverá para oeste pelo sul e passará pelas águas do leste de Guangdong sem tocar terra.