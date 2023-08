Documentário resgata histórias do rádio em Brasília

Lá em 1958, quando a poeira subia, a esperança vinha lá do alto. Mais precisamente de alto-falantes, presos a postes de madeira das quatro vias principais da "Cidade Livre", bairro criado para os trabalhadores da construção de Brasília. Foi o funcionário público Carlos Senna (1929 - 1995) que fez, por idealismo e paixão, desse sistema de som, a primeira rádio - "A Voz de Brasília" - daquele lugar que viria a ser a capital do Brasil. "As pessoas ficavam sabendo dos empregos na construção e também se ofereciam para trabalhar", recorda Cleusa Menezes Senna, hoje aos 83 anos, companheira da vida inteira do radialista.

Cleusa foi companheira de Senna inclusive no trabalho. Ela atuava de manhã na rádio, enquanto Carlos estava no serviço. À tarde, ele ocupava o estúdio improvisado. Histórias como essa de amor e de pioneirismo no rádio da capital protagonizam o filme documentário Brasília nas Ondas do Rádio , que é lançado nesta quinta-feira (31), às 10h30, no auditório da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A projeção é aberta ao público. O filme, com 42 minutos de duração, tem direção de Eduardo Monteiro e Diógenes Dias, com produção de Luciano Monteiro.