Bienal do Livro do Rio de Janeiro abre nesta sexta e celebra 40 anos

A prefeitura carioca elaborou um esquema especial com o BRT para levar o público ao evento. Os visitantes vão contar com um serviço de transfer oferecido pela Go2 Events para ir ao festival, com saídas para ida e volta diariamente do Riocentro. As viagens estão programadas para partir de hora em hora, com passagens no valor de R$ 60, incluindo ida e volta.

Haverá pontos de embarque em Botafogo e Copacabana, na zona sul; no Nova América, em Del Castilho, e na Tijuca, ambos bairros da zona norte; além do Recreio dos Bandeirantes, na zona oeste, e em Niterói, região metropolitana do Rio. Os interessados poderão entrar no site para obter mais detalhes.

Durante os dois finais de semana do evento e no feriado de 7 de setembro, quando é esperado um público maior, o BRT terá uma linha especial (SE010), das 9h às 21h, do Terminal Paulo da Portela, em Madureira, até o Terminal Recreio, com parada na estação Olof Palme, mais próxima à entrada da Bienal. Nos dias úteis, também haverá reforço de ônibus, que sairão a cada dez minutos, nas linhas 50 (Jardim Oceânico x Centro Olímpico), 51 (Recreio x Vila Militar) e 41 (Madureira x Recreio - Expresso), que também farão parada na estação Olof Palme.

O embarque para a Bienal do Livro Rio, partindo dos terminais Jardim Oceânico, Alvorada, Recreio, Paulo da Portela e Centro Olímpico, além da estação Morro do Outeiro, terá sinalização especial para o público que vai de BRT.