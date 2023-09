Hoje é Dia: veja datas, fatos e feriados de setembro de 2023

O mês de setembro também é marcado por eventos significativos fora das fronteiras brasileiras. No dia 11, lembramos o Golpe de Estado no Chile, um acontecimento que completa meio século e deixou profundas cicatrizes na história do país sul-americano. Na mesma data, ocorreu a morte de Salvador Allende, médico, político e ex-presidente chileno. Em 2013, o Portal EBC fez uma cronologia do que ocorreu nesta data.

Dias depois, em 23 de setembro, a morte do poeta Pablo Neruda também completa 50 anos. Neste ano, cientistas concluíram que ele morreu envenenado e não por câncer de próstata, ao contrário do que apontavam relatórios oficiais do então recém-implantado regime no Chile.

Neste ano, o 23 de setembro também é marcado pelo equinócio de primavera no Hemisfério Sul. Em 2023, a nova estação começa às 3h50. Em 2020, a Agência Brasil fez uma matéria explicando o fenômeno.

Confira a lista mensal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados: