PF faz operação contra jogos ilegais no Rio e no Espírito Santo

Bingos clandestinos

Também auxiliam os policiais na ação a Polícia Militar do Rio e o Ministério Público do Espírito Santo. De acordo com a PF, a organização criminosa se divide em três núcleos subordinados a uma mesma liderança e atua explorando jogos de azar e bingos clandestinos na Ilha do Governador (zona norte do Rio), Niterói, São Gonçalo e no Espírito Santo.

Para garantir o controle de seu território, o grupo recorre a homicídios, corrupção passiva e porte ilegal de armas de fogo.