Taekwondo: Netinho Pontes conquista prata no Grand Prix de Paris

Classificação para Paris 2024

O taekwondo reunirá aos 128 atletas na Olimpíada de Paris (vagas igualmente divididas entre homens e mulheres). Além do ranking mundial - os cinco melhores (feminino e masculino) em cada categoria garante vaga direta - também terão presença em Paris os melhores em cada peso no ranking do circuito mundial. A data limite é dezembro deste ano.

As outras oportunidades de os atletas brasileiros carimbarem a vaga olímpica é conquistar, ou ser vice-campeão, do Torneio Pan-Americano de 2024. Estão em jogo ainda quatro convites (dois por gênero) que serão distribuídos pela Federação Internacional de Taekwondo (World Taekwondo).