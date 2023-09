Em meio à frente fria, ciclone extratropical deve atingir oeste gaúcho

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que um ciclone extratropical deve atingir o oeste do Rio Grande do Sul (RS) a partir da madrugada desta segunda-feira (4). O mais provável é que o fenômeno ocorra nas proximidades da cidade de São Borja.

Segundo o Inmet, "o ciclone deve se deslocar rapidamente em direção ao sudeste do Rio Grande do Sul e, por volta das 9h, já estará no Oceano Atlântico". Depois, o fenômeno se deslocará para o alto-mar.

A Região Sul do Brasil enfrenta a chegada de uma frente fria que trouxe, neste final de semana, a possibilidade de tempestades localizadas e de queda de granizo em áreas isoladas que vão do estado gaúcho até o sul de Mato Grosso do Sul, passando por Santa Catarina e pelo Paraná.