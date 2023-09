Fim de semana tem primeiros campeões nos Jogos da Juventude em SP

Ao fim do primeiro dia completo de disputas, o quadro de medalhas dos Jogos teve Santa Catarina no topo, com quatro ouros e 11 pódios no total, seguido por Paraná e Espírito Santo, com três ouros cada (Paraná teve um bronze a mais, três contra dois, totalizando sete pódios).

Transmissão na TV Brasil

Segunda-feira (4)

10h - provas de atletismo, modalidade que inclui corridas rasas, corridas com barreiras, revezamento misto, saltos, arremessos, lançamentos e combinadas.

Quarta (6)

16h - competição de judô (categorias super ligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado)