Campanha #VemProUro convoca adolescentes a cuidar da saúde

Cultura

O presidente da SBU considera que essa deficiência é cultural, porque os pais também não se cuidam e, por isso, muitas vezes, não se preocupam em levar os filhos a cuidarem da saúde. Ao contrário das mulheres que levam as filhas quando entram na puberdade, no ginecologista para fazer exames e se informar. O mesmo não acontece com o pai em relação ao filho.

"O homem não tem esse cuidado, começando pela higiene do órgão genital. Há pais que se preocupam com a saúde dos filhos em termos de imunização, mas não vê como o filho está urinando, se está lavando direito o pênis".

A falta de higiene é uma das causas do câncer de pênis, que tem levado muitos homens à amputação do membro. A entidade defende a importância de se criar no homem, desde a adolescência, a cultura da prevenção de doenças e da rotina de ir ao médico para prevenir e evitar problemas, como as mulheres já fazem tradicionalmente.

Durante todo o mês de setembro, a sociedade vai abordar, em seu canal nas redes sociais Instagram, Facebook e TikTok (@portaldaurologia), temas em linguagem pertinente à faixa etária em vídeos e lives. No próximo dia 11, às 20h, especialistas se reunirão no Instagram para a palestra Álcool e cigarro eletrônico na adolescência. No dia 25, no mesmo horário, o tema será Sexualidade na adolescência.

Infecções

De acordo com a SBU, outro problema que ameaça os jovens são as infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), que exigem o uso de preservativos nas relações sexuais e a volta do conceito do sexo seguro.