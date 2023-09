Músico do Ultraje a Rigor, baleado na cabeça, apresenta quadro grave

Isabella disse que muitas pessoas se mobilizaram para socorrer seu pai e garantir que fosse transportado de Paraty para a capital paulista, em uma unidade de UTI aérea.

"Obrigada pelo carinho de todos e mantenham ele em suas orações", acrescentou, ressaltando que tem recebido muitas mensagens de solidariedade e perguntas sobre o estado de seu pai.

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, um dos suspeitos foi detido e encaminhado para a 167ª DP, em Paraty. A corporação informou que ele portava uma pistola .40, que será encaminhada para exame de perícia, além de drogas, dois carregadores e kit rajada. No local do crime, foram recolhidos estojo e projétil do mesmo calibre da arma apreendida.

Ainda segundo a corporação, um amigo de Mingau prestará depoimento, novamente, na delegacia. "Outros três acusados foram identificados e diligências seguem para localizar os envolvidos. A investigação está em andamento", informou a Polícia Civil em nota encaminhada à Agência Brasil.