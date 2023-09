Presidente se solidariza com o povo gaúcho

Lula lembrou que, no primeiro semestre, uma comitiva de ministros esteve no estado para ver os prejuízos com a estiagem que afetou 400 municípios e impactou a produção agrícola. Em fevereiro, o governo federal liberou R$ 430 milhões para ações de mitigação. Em março, 12 cidades gaúchas afetadas pela seca receberam socorro de mais R$ 2,2 milhões.

Para o presidente, essas ocorrências extremas são um alerta de que a questão do clima não é uma questão menor. "Não é uma questão de professor de universidade, não é uma questão de ambientalista, é uma questão da humanidade, do planeta estar sofrendo as consequências da irresponsabilidade do ser humano", disse, reafirmando que tem o projeto de colocar o tema das mudanças climáticas no currículo escolar.

"Para que as crianças possam, desde cedo, ter uma noção da importância da gente preservar a natureza, da gente cuidar da natureza. Nós temos que cuidar das árvores, temos que cuidar das águas, da fauna, mas temos que cuidar do ser humano, porque se ele não estiver bem ele é destruidor".

Em diversas ocasiões, Lula já defendeu que a questão ambiental passa pelo bem-estar da população.