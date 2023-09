Série D começa a definir nesta quarta-feira finalistas da edição 2023

Gaúchos x cearenses

O Caxias garantiu a vaga nas semifinais e o acesso à Série C ao superar a Portuguesa-RJ. Depois de um empate sem gols no Centenário, os gaúchos bateram os cariocas por 1 a 0 no Estádio Luso-Brasileiro, no último sábado.

Ausente da terceira divisão desde 2015, o Grená do Povo acumulava frustrações na Série D, com seis eliminações em mata-mata, sendo quatro justamente nas quartas de final. Nas duas últimas edições, as quedas foram para os potiguares ABC (2021) e América (2022). Para esta quinta-feira, o time comandado por Gérson Gusmão não terá o zagueiro Fernando, suspenso pelo terceiro amarelo.

Dono da melhor campanha geral da Série D, o Ferroviário está invicto e tem não apenas o melhor ataque (39 gols), mas a melhor defesa (dez sofridos) entre os semifinalistas. O retorno à Série C um ano após o rebaixamento se deu ao vencer o Maranhão por 3 a 0 nos pênaltis, em Fortaleza, no domingo, após empate por 1 a 1 no tempo normal, mesmo placar do jogo anterior, no Estádio Castelão, em São Luís.