Museu do Ipiranga ajuda a repensar história da Independência do Brasil

A exposição Uma História do Brasil apresenta a decoração que foi projetada para o edifício visando às comemorações do primeiro centenário da Independência do Brasil, em 1922, pelo então diretor da instituição, Afonso Taunay (1876-1958).

"[Nessa época], o Museu Paulista buscava se firmar como símbolo nacional justamente para legitimar seu papel político das elites paulistas do começo do século 20. Então, a construção desse memorial, com essa narrativa dos bandeirantes como pioneiros, e São Paulo como protagonista da história nacional, buscava apoiar, no passado, uma legitimidade da situação no presente [de economia cafeeira]", disse Isabela Ribeiro de Arruda, educadora e supervisora da equipe de educação, museografia e ação cultural do Museu Paulista, em entrevista à Agência Brasil.

Com o tombamento, o memorial precisou manter a configuração anterior à reforma, com obras que exaltam os colonizadores, os bandeirantes e personagens e eventos ligados à Independência. Mesmo mantidos tais símbolos, o Museu do Ipiranga não é o mesmo daquela época. "Em 2022, o Museu do Ipiranga é muito diferente do Museu Paulista do início do século. As coleções foram se alterando e se ampliando ao longo do tempo também. O museu já não se enxerga como um museu da independência ou sobre a independência, mas como um museu em que uma de suas exposições trabalha com a memória de construção dessa ideia de independência", explicou Isabela.

"O próprio título [dessa exposição] procura problematizar a ideia de que há uma história única, ou verdadeira, provocando a gente a pensar que essa é uma história, uma construção de história, realizada há mais de 100 anos, para quem enxergava a narrativa da história brasileira com um determinado viés. Mas hoje, as curadorias do museu tentam problematizar essa construção", acrescentou a educadora.