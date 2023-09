Museu do Ipiranga celebra um ano de reabertura com eventos gratuitos

Na escadaria da esplanada, na área externa do museu, haverá uma apresentação do Coral da USP (CORALUSP) a partir das 10h. Essa apresentação abrirá as atividades que vão ser oferecidas nos terraços laterais do jardim francês, onde ocorrerão jogos e vivências educativas.

Também estão programados roteiros de visitação ao parque da Independência e oficinas de desenho, bordado, broches, móbiles e bonecas de papel, além de contações de histórias afro-brasileiras e indígenas. O público também poderá experimentar malabarismos com claves, bolinhas e bambolês.

No encerramento do evento, às 16h, haverá uma intervenção do povo originário Pankararu de Real Parque. Eles vão apresentar o Toré, uma dança ritualística aos encantados, entidades que protegem o grupo.

>> A programação completa pode ser consultada no site do museu