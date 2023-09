Série D: Caxias e Ferroviário empatam e decidem domingo vaga na final

Após o intervalo, os donos da casa voltaram pressionando no ataque em busca do gol da vitória. Aos 13 minutos, Lustosa teve a chance de ampliar ao chutar da entrada da área, mas o goleiro Douglas Dias estava atento e evitou o gol. E meio ao sufoco, dois minutos depois, foi o Ferrão que balançou a rede adversária. A jogada do gol começou com um chute de Tarcísio dentro da área, que goleiro Volpi chegou a defender, mas no rebote Wesley aproveitou e igualou o placar no Centenário. a chance empata para o Ferrão. O jogo seguiu intenso até o fim. Aos 38 minutos, Eron rolou para Marcelinho dentro da área, uma bola de ouro para sela a vitória, no entanto, ele desperdiçou, cabeceando para fora. E o placar terminou mesmo empatado em 1 a 1.