Alckmin discute ajuda à população gaúcha afetada por ciclone

O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, convocou, na manhã desta sexta-feira (8), reunião no Palácio do Planalto para tratar da situação do Rio Grande do Sul após a passagem do ciclone extratropical. Representantes de dez ministérios participam do encontro.

As tempestades já deixaram 41 mortos e atingiram os moradores de 82 municípios, sendo que 79 já têm situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Neste momento, 25 pessoas continuam desaparecidas em cidades gaúchas.

Participam do encontro com o presidente em exercício, entre outros, os ministros Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação, José Múcio Monteiro, da Defesa, Nísia Trindade, da Saúde, Waldez Góes, da Integração e Desenvolvimento Regional, Wellington Dias, do Desenvolvimento Social, Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário, além do secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff Barreiros.