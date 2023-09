Em reunião com prefeitos, Leite debate reconstrução na Serra Gaúcha

Notícias relacionadas:

De acordo com dados atualizados pelo governo estadual na manhã desta sexta-feira (8) o número de desabrigados subiu para 3.046 e os desalojados são 7.781 pessoas. Ao todo, 123.268 pessoas, de 83 municípios gaúchas, foram atingidas de alguma forma pelas chuvas fortes.

Neste momento, 25 pessoas continuam desaparecidas, sendo oito no município de Arroio do Meio, oito em Lajeado e nove em Muçum. As buscas continuam.

O estado registrou 43 feridos e 41 mortos após a tragédia. As cidade de Muçum (15), e de Roca Sales tiveram o maior número de mortes (10). Outras ocorreram em Cruzeiro do Sul (4), Lajeado (3), Ibiraiaras (2), Estrela (2) e Encantado, Imigrante, Mato Castelhano, Passo Fundo e Santa Tereza (um em cada cidade).

Estradas

Sobre os danos e alterações no tráfego de veículos nas rodovias gaúchas, o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR) informou que dez trechos tiveram bloqueios totais ou parciais em sete rodovias. Duas pontes foram destruídas pelas chuvas: uma na ERS-448, entre Farroupilha e Nova Roma do Sul, e outra na ERS-431, em Bento Gonçalves, no limite com a cidade de São Valentim do Sul.

Meteorologia

Em boletim divulgado pela Sala de Situação do governo do Estado, coordenada pela Defesa Civil e pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema), o governo alerta para inundação dos rios Santa Maria, Ibirapuitã e Uruguai, com lenta elevação das águas nos municípios de Dom Pedrito, Alegrete, São Borja e Itaqui.