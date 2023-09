Rio Construção Summit mostrará avanços do setor no Brasil e no mundo

O setor da construção se prepara para realizar, entre os dias 19 e 21 deste mês, no Armazém 3 do Píer Mauá, região portuária do Rio de Janeiro, o 1º Rio Construção Summit (RCS), que contará com mais de 230 palestrantes nacionais e estrangeiros em mais de 80 horas de conteúdo, envolvendo debates e apresentações. A expectativa é receber 5 mil pessoas nos três dias do evento. Segundo informou à Agência Brasil o presidente do Fórum de Construção Civil da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e um dos vice-presidentes da entidade, Marcelo Kaiuca, serão debatidos durante o evento temas que "envolvem tudo que é importante na área da construção: construção civil, construção pesada, infraestrutura".

O evento é promovido pelo Sindicato da Indústria da Construção do Estado do Rio de Janeiro (Sinduscon-RJ). Serão realizadas discussões sobre a conjuntura atual e as perspectivas para o aumento da produtividade da construção, a redução do 'déficit' habitacional e o aprimoramento da infraestrutura no Brasil. Toda a cadeia da construção estará representada no RCS, englobando incorporadores, construtores, setor de serviços, indústria, fornecedores de material, sindicatos patronais. O foco são estudantes do setor da construção, entre os quais engenheiros e arquitetos. De acordo com o Sinduscon-RJ, esse é o maior evento já realizado no Brasil pelo setor, que vive aquecimento com oferta de empregos.

"Vão falar de software BIM (para engenharia civil e arquitetura), de ESG (práticas ambientais, sociais e de governança de uma organização), de saneamento", informou Marcelo Kaiuca. Em paralelo ao evento, será realizado encontro da Federação Interamericana da Indústria da Construção (FIIC), que congrega as Câmaras da Indústria da Construção Civil da América Latina e Caribe. No Brasil é a CBIC. "A gente está com a expectativa muito grande. Serão em torno de cinco mil pessoas visitando, entre empresários, profissionais de engenharia e arquitetura, poder público e estudantes". Também presidente do Sindicato das Indústrias de Produtos de Cimento do Estado do Rio de Janeiro, Marcelo Kaiuca será moderador da mesa-redonda "Soluções em Infraestrutura Sustentáveis", prevista para o dia 19, no RCS.