SP: municípios preveem ocupação de 70% no feriado prolongado

Os municípios turísticos do estado de São Paulo deverão registrar 69% de ocupação em sua rede hoteleira no feriado prolongado de 7 de setembro. De acordo com o Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), da Secretaria de Turismo e Viagens do estado, esse número poderá chegar a 87% nas cidades litorâneas.

De acordo com a pasta, os destinos turísticos paulistas deverão receber 2,1 milhões de visitantes e movimentar R$ 3,3 bilhões durante os quatro dias. "O feriado prolongado viabiliza deslocamentos maiores, deixando o turismo ainda mais aquecido em todo o estado", destaca o secretário de Turismo e Viagens de SP, Roberto de Lucena.

Segundo a secretaria, a região do Vale do Ribeira deverá ter média de 86% na ocupação hoteleira em cidades como Cananéia, Iguape e Sete Barras. Em roteiros consolidados, como o de Pereira Barreto, com turismo de pesca, e São Roque, que oferece o Roteiro do Vinho, deverão ter os meios de hospedagem praticamente lotados para o feriado prolongado.