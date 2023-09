Festa paraense e recorde de Neymar marcam estreia de Diniz na Seleção

O técnico Fernando Diniz estreou com vitória à frente da seleção masculina de futebol. Na noite desta sexta-feira (8), os brasileiros golearam a Bolívia por 5 a 1, no Mangueirão, em Belém, na partida que abriu a participação verde e amarela nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A Rádio Nacional transmitiu o duelo.

Mais de 43 mil torcedores ocuparam os assentos do estádio paraense. Nos dias que antecederam a partida, centenas de pessoas lotaram a fachada do hotel onde a Seleção ficou hospedada na cidade. Na quinta-feira (7), após o último treino antes do jogo, os atletas se dirigiram a uma varanda para agradecer o carinho do público.

"Quero agradecer tudo o que o povo do Pará fez. O futebol é isso. É a coisa mais bonita do jogo. Quando tem essa conexão do jogador com o povo. Espero que hoje [sexta] seja o início de uma conexão cada vez mais forte, que o torcedor goste de ir ao estádio assistir e também ver na televisão", enalteceu Diniz, em entrevista coletiva.