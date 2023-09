"Mundo normalizou o inaceitável", critica Lula sobre desigualdade

"É preciso colocar os pobres no orçamento público. E fazer os mais ricos pagarem impostos proporcionais aos seus patrimônios. As instituições financeiras internacionais devem funcionar a serviço do desenvolvimento, em vez de agravar o endividamento."

Tecnologias

Para o presidente, existe um "fosso digital" entre as nações e as tecnologias devem ser compartilhadas. "A desigualdade é um flagelo que cresce dentro dos nossos países, mas também entre eles (...). As assimetrias se perpetuaram por novas formas de dependência econômica e financeira, regras e instituições injustas, compromissos não cumpridos."

Lula ratificou que, durante o período em que o Brasil ocupar a presidência do G20, vai lançar uma Aliança Global contra a Fome. "Esperamos contar com o apoio e o engajamento de todos vocês. Para construirmos um mundo cada vez menos desigual e mais fraterno. E nos reconhecermos, de fato, como uma grande família. Que não deixa ninguém para trás."