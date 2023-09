Organização LGBTQIA+ no Rio abre vagas para atendimento psicológico

Julio César da Conceição é um dos participantes acompanhados pelo grupo terapêutico.

"O Pela Vidda me deu apoio quando eu mais precisei. Aqui eu encontrei amigos. Desde o ano passado participo do grupo. Cheguei aqui com depressão e recebi atendimento dos profissionais. Uma conversa, uma troca de experiência. Vale a pena."

"Acreditamos que a conexão com os outros e o compartilhamento de experiências podem desempenhar um papel fundamental no processo de fortalecimento de laços afetivos e na manutenção do cuidado com a saúde mental", aponta Thais Monsores, psicóloga e voluntária.

O grupo de atendimento faz parte de um cenário em que, especialmente entre jovens, a prevalência de problemas relacionados à saúde mental é maior na população LGBTQIA+ que na heterossexual.

Uma pesquisa divulgada pelo Datafolha em 2022 apontou que 81% dos brasileiros de 15 a 29 anos que se consideram heterossexuais tiveram problemas relacionados a saúde mental. Entre os entrevistados que se identificaram como LGBTQIA+, a proporção foi maior, 92%.

"A ideia do trabalho realizado é possibilitar que, cada vez mais, pessoas com HIV e LGBTQIA+ tenham acesso ao cuidado com a saúde mental", completa Thais Monsores.