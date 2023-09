Presidente lamenta morte do sociólogo italiano Domenico De Masi

Na Itália, é chamado de sociólogo dos trabalhadores, por ser referência internacional em estudos sobre a sociologia do trabalho.

Domenico é autor de dezenas de livros. O mais conhecido é o best seller O Ócio Criativo, de 2000, com mais de 200 mil exemplares vendidos, no qual defendeu que o tempo livre do cidadão não é algo necessariamente negativo, mas pode estimular a criatividade pessoal.

Entre outros títulos escritos pelo italiano, estão A Economia do Ócio, Desenvolvimento Sem Trabalho, Criatividade e Grupos Criativos, A Emoção e a Regra e O Futuro do Trabalho.

Com o educador e teólogo brasileiro Frei Betto, Domenico De Masi escreveu o livro Diálogos Criativos, onde debatem sobre temas da pós-modernidade, do avanço tecnológico à sociedade de consumo, da educação à filosofia, da teologia à política.

Ainda sobre o Brasil, em 2015, o italiano Domenico De Masi escreveu 2025 - Caminhos da cultura no Brasil: Um olhar sobre o futuro. Para a obra, ele contou com a contribuição de diversas personalidades brasileiras, para formar um mosaico colaborativo com variadas vozes e pontos de vista. O objetivo foi traçar um panorama sobre a situação atual do Brasil e as perspectivas para o que seriam a próxima década.

Em abril 2010, recebeu o título de Cidadão Honorário do Município do Rio de Janeiro, da Câmara Legislativa, pela relação que o sociólogo italiano teve com o Brasil.