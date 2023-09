Hoje é Dia: Prevenção ao Suicídio e Democracia são destaques da semana

Meio ambiente

Em 11 de setembro celebramos o Dia Nacional do Cerrado. É importante destacar que o desmatamento no bioma vem crescendo e batendo recordes. Entre agosto de 2022 e julho deste ano, mais de 6.359 quilômetros quadrados foram desmatados no bioma, a maior parte deles na região do Matopiba, que abrange Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Só em julho deste ano, foram desmatados 612 km² no Cerrado, um aumento de 26% em comparação a julho de 2022. E isso afeta severamente todo o país, já que o bioma é considerado a "grande caixa d'água do Brasil". Em 2020 a Agência Brasil fez uma série de reportagens explicando a importância da proteção dessa área. O assunto também foi destaque dos episódios "Cafuringa - a última fronteira verde do DF" e "Um gole de Cerrado" do Caminhos da Reportagem:

Ainda na área de meio ambiente, o dia 16 é o Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio. Essa camada filtra os raios ultravioleta do Sol, e nos protege dos raios que causam câncer de pele, afetam o sistema imunológico e provocam efeitos negativos também na visão. No meio ambiente, os raios ultravioleta atingem diretamente a cadeia alimentar marinha, com a alteração do plâncton. No ano passado, a Rádio Nacional do Alto Solimões recebeu o professor Rony Iglecio Leite de Andrade, que atua na área de geociências, cartografia, geoprocessamento e sistemas de informação geográfica, para falar do impacto da degradação da camada de ozônio e o que podemos fazer para preservá-la.