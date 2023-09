Senac Rio Summit, festival de tecnologia e inovação, começa hoje

Com o mote O futuro do trabalho é aqui e agora, o evento pretende contribuir para a inclusão digital, atrair e desenvolver os futuros profissionais que atuarão no ecossistema de tecnologia e inovação que está sendo criado no Rio de Janeiro, como estudantes de ensino médio, técnico e universitários, professores e educadores, micro e pequenos empresários, líderes comunitários e empreendedores sociais.

Segundo o presidente do Sistema Fecomércio RJ, Antonio Florencio de Queiroz Junior, o papel do Sistema S é dar acesso a possibilidades de desenvolvimento. "Isso aqui não é apenas um evento. Na verdade, é o ponto de partida para capacitar e desenvolver ferramentas tecnológicas para toda a população, com o objetivo de uma sociedade justa. E ela só será justa se todos tiverem as mesmas possibilidades. Vocês estão testemunhando aqui o início de uma nova caminhada do Senac-RJ, uma transformação para uma nova era na educação", disse, em nota.

O festival terá palestras e painéis com profissionais das principais empresas de tecnologia mundiais, além de estudiosos do futuro do trabalho e de tendências. Estão confirmados executivos de empresas como Microsoft, Google Cloud, Semantix, Vale, entre outros.

Cursos gratuitos

Durante o Senac Rio Summit, os participantes poderão se inscrever em cursos gratuitos da Plataforma Rio On, parceria entre o Senac-RJ e a Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Primeira plataforma digital gratuita de aprendizagem do município, o projeto visa a capacitar jovens e estudantes por meio de cursos online voltados para letramento digital e a inserção no mercado de trabalho, além de combater a exclusão digital e qualificar profissionais para o futuro.