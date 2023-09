Equipes de quatro países auxiliam no resgate de vítimas no Marrocos

"Estamos oferecendo sanduíches, frutas e água para garantir ajuda imediata e a nossa equipe na Espanha está a caminho com vários caminhões com alimentos e equipamentos de cozinha para começar a preparar refeições frescas o mais rápido possível", explica a organização em sua página da internet.

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho está em coordenação com o Crescente Vermelho Marroquino, uma organização não governamental, para apoiar operações de busca e salvamento e fornecer "primeiros socorros, apoio psicossocial e ajuda no transporte de feridos para hospitais".

A federação alegou que desembolsou mais de US$ 1,1 milhão do fundo de emergência para resposta a desastres.

As equipas de resgate tiveram dificuldade para chegar até muitas das comunidades isoladas por causa dos destroços que bloqueavam as estradas. Enquanto a maquinaria não chega, "escavam com as mãos para encontrar sobreviventes", descrevem elementos do Crescente Vermelho.

"Os desafios são vastos", observou Caroline Holt, que dirige o departamento de desastres, clima e crises da federação, em comunicado. "O esforço de busca e resgate é o foco neste momento - e tentar levar maquinaria pesada para essas áreas remotas das Montanhas Atlas para ajudar. Isso é uma prioridade".

Após a catástrofe, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que a organização intergovernamental está pronta para ajudar o Marrocos.