Nos Jogos da Juventude, espaço para atletas mescla esporte e educação

Nesta semana, a última do evento, com sete modalidades em disputa (sendo três coletivas), a expectativa é que até 2,8 mil pessoas frequentem o local. Será o período mais movimentado desde a abertura do espaço, há duas semanas. Os horários de pico são aqueles próximos às refeições - o refeitório de atletas, profissionais envolvidos na competição e voluntários fica no CCO e tem média de 2 mil almoços e 1,5 mil jantares servidos por dia, segundo o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Entre os frequentadores do Centro de Convivência estão ainda alunos de 13 a 15 anos de escolas municipais de Ribeirão Preto que, desde o último dia 4, vêm acompanhando as modalidades e participando das atividades recreativas. Conforme o COB, até o fim do evento, quase 3 mil desses jovens terão marcado presença no evento. É também no CCO que ocorre a maioria das cerimônias de premiação das 18 modalidades - as exceções são atletismo e natação. Na noite dessa quarta-feira (13), por exemplo, houve a entrega das medalhas aos atletas das provas de florete e espada feminino e sabre masculino da esgrima. No mesmo palco, há interações entre os atletas por meio de danças, embaladas por um DJ, mas também ações educativas, como palestras sobre doping, bullying, violência de gênero e sexual, esporte antirracista e saúde da mulher, entre outros temas. É lá, ainda, que professores, que atuam como embaixadores dos Jogos, abordam as respectivas disciplinas de forma bem humorada, por meio de brincadeiras e paródias. Nesta semana, as aulas têm sido de matemática, com o docente Rodrigo Sacramento.