Conselhos tutelares funcionam 24 horas e exigem dedicação de membros

Marra, que não vai buscar a reeleição, conta que o trabalho de conselheiro é difícil, com muita demanda de trabalho e desgaste psicológico.

"É um trabalho em que você se depara com muitas situações de violação de direitos e, principalmente, de violências e de situações de ameaças às vidas das crianças e dos adolescentes. E você não tem nenhum tipo de suporte para a sua saúde mental".

A pandemia de covid-19, que surgiu poucos meses depois de Marra assumir sua função no Conselho Tutelar 11 da cidade do Rio de Janeiro, tornou ainda mais desafiante o trabalho do conselheiro.

"A gente teve o apontamento de um aumento bem grande dos números de denúncia de abuso, envolvendo questões sexuais e físicas, acho que por uma questão de convivência maior dessas pessoas dentro de suas casas. A gente teve um número muito grande dos casos envolvendo a saúde mental e suicídio de adolescentes".

Os conselheiros, segundo Marra, devem entender que os conselhos tutelares não são um órgão punitivo ou do sistema judicial, mas sim de proteção.